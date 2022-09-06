6 титулов, 4 скандала, 1 упущенный Шлем и 2 пары сапог. US Open – самый драматичный турнир Серены

Фотоистория.

US Open, на котором великую карьеру завершила Серена Уильямс, не самый ее успешный турнир: там она взяла шесть из 23 своих «Шлемов», а на Australian Open и «Уимблдоне» – по семь.

Это не место ее дебюта: в основной сетке «Шлема» она впервые сыграла в Австралии-1998, турнира WTA – вообще на Кубке Кремля-1997.

На US Open Серена впервые победила на «Шлеме», но 23 года спустя на вопрос о самом памятном триумфе называет «Ролан Гаррос»-2015, который выиграла больной.

В чем US Open однозначно главный турнир карьеры Серены Уильямс – так это в драме. Столько происшествий, скандалов, остановок в шаге от великих достижений и просто знаковых моментов, сколько с Сереной случалось в Нью-Йорке, у большинства игроков не набегает по всему миру.

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1998. 16-летняя Серена – со своей теперь уже знаменитой прической с бусинами – дебютировала на US Open, но сразу 20-й ракеткой мира. Она дошла до третьего круга, где проиграла прошлогодней полуфиналистке Ирине Спырле (поучаствовавшей тогда в главном теннисном столкновении 90-х).

В миксте Серена, как и на «Уимблдоне», победила дуэтом с Максом Мирным – после того, как ее сестра Винус в том же году победила в Австралии и Франции с Джастином Гимельстобом.

1999. В следующем году в Нью-Йорке Серена обыграла чемпионок «Шлемов» Мартинес, Селеш, Дэвенпорт и в финале – первую ракетку мира Хингис. Уильямс стала второй чернокожей чемпионкой «Шлема» после Алтеи Гибсон в 1958-м. Ей было 17 лет.

В 2000-м «Шлемы» начала выигрывать Винус: сначала «Уимблдон», потом US Open. Серена же в Нью-Йорке защиту титула закончила еще до встречи с сестрой – в четвертьфинале против Линдсей Дэвенпорт.

US Open-2001, закончившийся за два дня до террористических атак, увенчался семейным триумфом Уильямс: Винус и Серена впервые встретились в финале «Большого шлема». Как и большую часть ранних встреч, выиграла Винус, которая старше на 14 месяцев и раньше вышла на чемпионский уровень.

Летом-2002 Серена впервые возглавила рейтинг, когда после двухлетнего перерыва взяла два «Шлема» подряд: «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» (оба – в финале у Винус). На US Open она запомнилась ультракоротким комбинезоном и беспощадностью: не отдала за турнир ни сета и только в одном сете – пять геймов. Обыграв в финале Винус, Серена на 75% собрала «Шлем Серены»; четыре месяца спустя она победит в Австралии и до весны будет действующей чемпионкой всех «Шлемов».

В 2003-м Серена пропустила US Open из-за травмы и операции на колене, но вернулась в 2004-м финалисткой «Уимблдона» (предположительно, плакавшей в раздевалке после поражения от Марии Шараповой) и 11-й ракеткой мира. Тот турнир в исполнении Уильямс вошел в историю двумя вещами: во-первых, вдохновленным Джеймсом Дином и Андре Агасси нарядом из джинсовой мини, кроп-топа и сапог (!), а во-вторых, скандалом в четвертьфинале.

Серена играла с Дженнифер Каприати, а судила матч судья на вышке Марианна Алвеш. Несколько раз по ходу встречи Серена спорила с решениями вышечницы, в том числе словами: «Говорю же: мяч не был в ауте. Мне на другой язык перейти?» По ходу матча, который Уильямс проиграла 6:2, 4:6, 4:6, повторы в телевизионной трансляции несколько раз показывали, что решения Алвеш были ошибочными.

Технологии мгновенных повторов для игроков тогда не существовало, и Алвеш больше не судила матчи того турнира. Серена хоть и допустила в тот день 57 невынужденных ошибок, негодовала, что чувствует себя обманутой и обокраденной. Считается, что именно этот скандал стал катализатором внедрения в теннис технологии Hawkeye (была одобрена ITF через два года).

В 2005-м Серена снова выходила на корт US Open в сапогах – но в этот раз играть в них ей разрешили. Выступила она неважно, в третьем круге проиграв Винус, действующей чемпионке «Уимблдона».

В 2006-м Серена пропустила полгода – формально из-за травмы, но потом рассказывала, что из-за депрессии. Позднее в автобиографии она писала, что в тот период каждый день ходила к психоаналитику, и только встреча с юной поклонницей в середине года вернула ей желание играть. На US Open она смогла попасть только по wild card и в 1/8 проиграла первой ракетке мира Амели Моресмо.

В 2007-м Серена триумфально вернулась в тур, выиграв Australian Open с 81-й строчки рейтинга, когда ее ругали за лишний вес, а Nike предупреждал о возможном расторжении контракта (в финале разгромила Марию Шарапову). На трех остальных «Шлемах» сезона Уильямс, однако, в четвертьфинале проиграла заклятой сопернице Жюстин Энен. В двух случаях – на «Уимблдоне» и US Open – бельгийка в итоге взяла титул.

Шестилетнюю беститульную засуху в Нью-Йорке (длиннее у нее была только в Париже – девять лет) Серена прервала в 2008-м: самый упорный матч на двух тай-брейках выиграла у Винус, а в финале обыграла Елену Янкович. Серена взяла девятый «Шлем» (третий US Open) и впервые за пять лет вернулась на вершину рейтинга.

В 2009-м на US Open Серена боролась за то, чтобы второй раз в карьере выиграть три «Шлема» сезона – после побед в Австралии и на «Уимблдоне». Вместо этого она спровоцировала огромный скандал: в полуфинале против Ким Клейстерс на матчболе соперницы набросилась на линейную судью, зафиксировавшую ей зашаг на второй подаче, угрожая засунуть ей мяч в глотку. У Уильямс к тому моменту уже было одно предупреждение за неспортивное поведение, поэтому второе привело к штрафу на очко и поражению в матче. Что было дальше, можно почитать здесь.

В следующем году Серена выиграла два «Шлема», доведя общее количество титулов до 12, но летом в ресторане сильно порезала ногу в босоножках о разбитое стекло и выбыла на год. За это время она перенесла легочную эмболию и вернулась только летом-2011. К US Open она выиграла два титула и до финала в Нью-Йорке против Саманты Стосур дошла без потери сета.

В титульном матче Уильямс проиграла первый сет и на самом старте второго отыгрывала брейк-пойнт, когда пробила навылет и громко крикнула: «Come on!» Только сделала она это слишком быстро после удара, так что судья на вышке Ева Асдераки посчитала выкрик помехой – а значит, очко, а с ним и брейк ушли Стосур. Серена, хоть и была не согласна, продолжила играть и в следующем гейме даже вернула брейк – но в переходах продолжала кипятиться и ругать Асдераки, называя ее «внутренне непривлекательной», советуя отвернуться при следующей встрече в коридоре и интересуясь, можно ли попить воды или за это тоже будут санкции.

Проиграв матч 2:6, 3:6, Уильямс не пожала руку Асдераки, а в речь финалистки ввернула: «Я выиграла очко, но видимо, это не считается». К сопернице, впрочем, она была добра и даже подсела к ней поболтать в ожидании церемонии награждения; такое случается крайне редко.

US Open-2012 и 2013 Серена провела в очень похожей манере: разнесла соперниц по пути в финал, в обоих случаях выиграв по матчу со счетом 6:0, 6:0 (у Андреа Главачковой и Карлы Суарес-Наварро), а в финале заборола Викторию Азаренко: в 2012-м не позволила ей подать на титул, выиграв решающий сет 7:5, а через год проиграла второй на тай-брейке, но убежала с третьим 6:1.

За пару недель до 32-летия Уильямс стала самой возрастной чемпионкой US Open в Открытой эре, а ее карьерные призовые перевалили за $50 млн.

В 2014-м Серена очень неудачно играла на «Шлемах»: ни на одном из первых трех не дошла до четвертьфинала. Потом она рассказывала, что на нее сильно давила близость 18-го титула «Большого шлема» – а именно по столько выиграли величайшие американские теннисистки Мартина Навратилова и Крис Эверт.

Преодолела барьер Уильямс на US Open, который выиграла третий год подряд и на этот раз без потери сета – в финале у подруги Каролин Возняцки, вместе с которой они потом поехали праздновать на Манхэттен.

После знаковой победы в Нью-Йорке Серена выиграла три следующих «Шлема», во второй раз собрав «Шлем Серены» – четыре мэйджора подряд. На US Open-2015 она шла за повторением рекорда Штеффи Граф, в 1988-м выигравшей все «Шлемы» сезона.

В двух шагах от исторического результата Серену сенсационно остановила Роберта Винчи – искусная возрастная итальянка, ни до, ни после не бывавшая на «Шлемах» дальше четвертьфинала. Винчи после матча извинилась перед трибунами за победу, а в интервью рассказала, что у нее был куплен билет домой на следующий день. Серена признавалась, что на нее снова давила значимость достижения, к которому она шла.

К середине 2010-х статус Серены как лучшей теннисистки всех времен уже почти не подвергался сомнению, даже несмотря на то, что еще оставались рекорды, принадлежавшие не ей. На US Open-2016 Nike выпустил трибьют, где провозглашал Серену лучшей всех времен из спортсменов (не теннисистов) обоих полов, а она тем временем боролась за 23-й «Шлем», чтобы обогнать Штеффи Граф по важнейшим титулам, а также последовательным неделям на вершине рейтинга.

И снова немного не хватило: Уильямс проиграла в полуфинале Каролине Плишковой, которая проиграла в финале Анжелик Кербер. В результате Кербер перехватила у Серены звание №1, прервав ее 186-недельное пребывание на вершине. Уильямс повторила рекорд Граф по непрерывности статуса №1, но не отобрала его.

В следующий раз Серена вернулась на US Open через два года – уже матерью и безоговорочно величайшей после того, как повторила рекорд Граф, беременной выиграв 23-й «Шлем» в Австралии-2017. В 2018-м Уильямс боролась за повторение рекорда всех времен – 24 «Шлема» австралийки Маргарет Корт, выигранные ею на стыке любительской и Открытой эр.

На «Уимблдоне» Серене в финале помешала Анжелик Кербер, а на US Open – Наоми Осака и якобы предвзятое судейство Карлоса Рамоса. Если кто забыл: Рамос по ходу матча увидел, что тренер Серены Патрик Муратоглу подсказывает ей жестами из ложи. Тогда это было запрещено, и судья вынес Уильямс предупреждение. Серена разозлилась на предположение, что нарушает правила, сказала Рамосу, что лучше проиграет, чем сжульничает, напомнила, что она мать, и продолжила играть, думая, что предупреждение отменено.

Когда вскоре Уильямс разбила ракетку, она получила второе предупреждение, что по правилам означает штраф на очко. Осознав, что предупреждение за подсказки не было снято, Серена пошла разбираться: требовала извинений и называла судью вором, укравшим у нее очко. За оскорбление Рамос вынес Уильямс третье предупреждение, означающее штраф на гейм, и тут Серена совсем потеряла контроль: вызвала на корт супервайзеров, угрожала судом, говорила, что это все из-за того, что она женщина, а не мужчина. Смотреть на этот перформанс было крайне неприятно, но Осака не потеряла концентрацию и, когда базар закончился, подала на первый «Шлем».

Серена в тот день показала себя не с лучшей стороны, но по крайней мере в одном она была права – когда заметила, что на US Open с ней постоянно что-то случается. «Нужно стараться понять, что это совпадение, – уговаривала она то ли себя, то ли других после матча. – Может, это совпадение».

Год спустя Серена приехала на US Open-2019 примерно в том же положении: она все так же гналась за рекордом Корт и так же проиграла финал «Уимблдона». В прощальном эссе Vogue этим летом Уильямс призналась, что, наверное, значимость рекорда все же довлела над ней и не давала играть свободно: никогда раньше за 20+ лет карьеры она не проигрывала больше двух шлемовых финалов подряд, а в погоне за 24-м проиграла четыре.

Последним из них стал как раз финал US Open против тинейджера Бьянки Андрееску, обыгравшей Серену по делу и без скандалов.

US Open-2020 вошел в историю отсутствием зрителей, а также тем, что из восьми четвертьфиналисток турнира три были мамами и выбили друг друга: сначала Серена обыграла Цветану Пиронкову, а потом в полуфинале Виктория Азаренко – Серену.

Пятый US Open подряд Уильямс дошла до решающих стадий, но не дотянулась до титула. В следующем сезоне Серена играла только «Шлемы», но US Open пропустила из-за травмы.

К началу 2022-го в возвращение Серены на корт уже практически не верилось. В 40 лет играть на топ-уровне невероятно сложно, а вернуться на него после таких длинных перерывов – тем более. Это подтвердил «Уимблдон», первый за год турнир Уильямс, где она проиграла в первом круге Армони Тан, теннисистке из-за пределов топ-100.

Поэтому, несмотря на туманность формулировок Серены в прощальном эссе Vogue, можно утверждать, что US Open-2022 был последним турниром великой карьеры. Даже на нем, через пару недель после ужасного выступления в Цинциннати и накануне 41-летия, Уильямс напомнила, кто она такая: выиграла два матча впервые за пять турниров и стала самой возрастной теннисисткой, победившей соперницу из топ-2. Кто-то даже успел вспомнить, как в 1991-м 39-летний Джимми Коннорс из конца топ-200 дошел в Нью-Йорке до полуфинала.

Путь Серены в Нью-Йорке – и скорее всего, в профессиональном теннисе – закончился в третьем круге US Open-2022. Ее провожали подобающе: тремя рекордами посещаемости, поздравлениями вице-президента США и трибьютом с закадровым голосом Опры. У Серены Уильямс с US Open были очень драматичные отношения, но трудно представить более подходящее место для прощального камона.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Jamie Squire, Bongarts, Adam Pretty, Elsa, Nick Laham, Jim McIsaac, Matthew Stockman, Alex Goodlett / Stringer, Jaime Lawson / Stringer, Emilee Chinn / Stringer