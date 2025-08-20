US Open. Квалификация. 2-й круг. Прозорова встретится с Валентовой, Чараева – с Марчинко, Приданкина – с Шибахарой, Селехметьева – с Шиманович
Четыре россиянки поборются за выход в финал квалификации US Open.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Татьяна Прозорова (Россия) – Тереза Валентова (Чехия)
Алина Чараева (Россия) – Петра Марчинко (Хорватия)
Елена Приданкина (Россия) – Ена Шибахара (Япония)
Оксана Селехметьева (Россия) – Ирина Шиманович (Беларусь)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
