«Уимблдон» собрал 26 чемпионов на одном корте. Все млели от Федерера, а Шараповой не было

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В этом году в среднее воскресенье на «Уимблдоне» впервые играли не вынужденно: традиционный турнирный выходной перестал быть выходным и теперь принимает первую половину матчей 1/8 финала.
Но это не единственное знаменательное событие дня: еще на него пришлась церемония на Центральном корте в честь его столетия. Чтобы поучаствовать в ней, на турнир приехали 26 одиночных чемпионов и чемпионок разных лет: от 90-летней Анжелы Мортимер до действующего победителя Новака Джоковича, чей матч был намечен на корте позднее.
Но звездой дня стал, конечно, Роджер Федерер, пропускающий «Уимблдон» впервые за 24 года, еще с юниорских времен (когда об этом на предтурнирной пресс-конференции спросили Рафаэля Надаля, его первой реакцией было изумленное «Что?!»).
Федерера засекли во Всеанглийском клубе еще до церемонии, и соцсети сошли с ума: во-первых, потому что это Федерер, во-вторых, потому что в черном костюме, вязаном галстуке, белых кедах и «вайфарерах» он выглядел невероятно.
Вечеринка на корте началась с 4-минутного монтажа хайлайтов, продолжилась включением снаружи и изнутри клубного дома, а перед как бы незапланированным выступлением Клиффа Ричарда ведущий Джон Макинрой даже ввернул свое иконическое «Не может быть, что вы это серьезно!»
На парад чемпионов «Уимблдон» пригласил всех: 24 мужчин и 23 женщин, но приехали чуть больше половины. Заметно не хватало Штеффи Граф и Андре Агасси, Серены Уильямс, Пита Сампраса, Мартины Навратиловой, Бориса Беккера, который сейчас в тюрьме, и беременной Марии Шараповой.
Тех, кто приехал, Макинрой, сам трехкратный чемпион, и Сью Баркер, многолетний турнирный церемониймейстер, вызывали на корт из клубного дома по возрастанию количества титулов.
Самые большие овации сорвали Энди Маррей, Надаль и Род Лэйвер, а свист раздался, конечно, только в адрес Маргарет Корт – трехкратной чемпионки турнира и религиозного деятеля, активно выступающей против однополых браков.
Шестикратную чемпионку «Уимблдона» и одну из основательниц WTA Билли Джин Кинг Макинрой назвал самым важным человеком в истории тенниса, а единственным из мужчин, кому хватило стиля надеть почти белый костюм был, конечно, Бьорн Борг.
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По идее закрывать парад чемпионов должна была Навратилова – никто не побеждал на «Уимблдоне» больше ее девяти раз. Но она стала очередной жертвой уимблдонского ковида. Поэтому последним на корт вышел восьмикратный чемпион Федерер, что было драматургически идеально.
В небольшой речи Федерер, не выступавший с прошлогоднего уимблдонского четвертьфинала, сказал:
«Я провел очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения. Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть».
Пока он говорил, улыбались, кажется, все – по крайней мере, точно все, кто попал в кадр. Когда впроброс Роджер упомянул, что сомневался, стоит ли приезжать, было понятно, что он не хотел перетягивать на себя слишком много внимания.
Не получилось.
Целиком церемония здесь.
«Уимблдон» проверяет цвет трусов, штрафует за неуважение к траве и однажды забанил Хэмилтона. Поэтому его любят даже без рейтинговых очков
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Ryan Pierse, Justin Setterfield; REUTERS/Hannah Mckay
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