«Уимблдон» собрал 26 чемпионов на одном корте. Все млели от Федерера, а Шараповой не было

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В этом году в среднее воскресенье на «Уимблдоне» впервые играли не вынужденно: традиционный турнирный выходной перестал быть выходным и теперь принимает первую половину матчей 1/8 финала.

Но это не единственное знаменательное событие дня: еще на него пришлась церемония на Центральном корте в честь его столетия. Чтобы поучаствовать в ней, на турнир приехали 26 одиночных чемпионов и чемпионок разных лет: от 90-летней Анжелы Мортимер до действующего победителя Новака Джоковича, чей матч был намечен на корте позднее.

Но звездой дня стал, конечно, Роджер Федерер, пропускающий «Уимблдон» впервые за 24 года, еще с юниорских времен (когда об этом на предтурнирной пресс-конференции спросили Рафаэля Надаля, его первой реакцией было изумленное «Что?!»).

Федерера засекли во Всеанглийском клубе еще до церемонии, и соцсети сошли с ума: во-первых, потому что это Федерер, во-вторых, потому что в черном костюме, вязаном галстуке, белых кедах и «вайфарерах» он выглядел невероятно.

Вечеринка на корте началась с 4-минутного монтажа хайлайтов, продолжилась включением снаружи и изнутри клубного дома, а перед как бы незапланированным выступлением Клиффа Ричарда ведущий Джон Макинрой даже ввернул свое иконическое «Не может быть, что вы это серьезно!»

На парад чемпионов «Уимблдон» пригласил всех: 24 мужчин и 23 женщин, но приехали чуть больше половины. Заметно не хватало Штеффи Граф и Андре Агасси, Серены Уильямс, Пита Сампраса, Мартины Навратиловой, Бориса Беккера, который сейчас в тюрьме, и беременной Марии Шараповой.

Тех, кто приехал, Макинрой, сам трехкратный чемпион, и Сью Баркер, многолетний турнирный церемониймейстер, вызывали на корт из клубного дома по возрастанию количества титулов.

Самые большие овации сорвали Энди Маррей, Надаль и Род Лэйвер, а свист раздался, конечно, только в адрес Маргарет Корт – трехкратной чемпионки турнира и религиозного деятеля, активно выступающей против однополых браков.

Шестикратную чемпионку «Уимблдона» и одну из основательниц WTA Билли Джин Кинг Макинрой назвал самым важным человеком в истории тенниса, а единственным из мужчин, кому хватило стиля надеть почти белый костюм был, конечно, Бьорн Борг.

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По идее закрывать парад чемпионов должна была Навратилова – никто не побеждал на «Уимблдоне» больше ее девяти раз. Но она стала очередной жертвой уимблдонского ковида. Поэтому последним на корт вышел восьмикратный чемпион Федерер, что было драматургически идеально.

В небольшой речи Федерер, не выступавший с прошлогоднего уимблдонского четвертьфинала, сказал:

«Я провел очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения. Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть».

Пока он говорил, улыбались, кажется, все – по крайней мере, точно все, кто попал в кадр. Когда впроброс Роджер упомянул, что сомневался, стоит ли приезжать, было понятно, что он не хотел перетягивать на себя слишком много внимания.

Не получилось.

Целиком церемония здесь.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Ryan Pierse, Justin Setterfield; REUTERS/Hannah Mckay