😨 Де Лаурентис и Конте прокомментировали слухи об уходе Хвичи. Теперь вы можете быть уверены в будущем грузина

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал скандальное заявление агента Хвичи Кварацхелии о желании грузина сменить команду.

«С Кварацхелией нет никаких проблем, у него контракт, и мы предложим ему новую сделку. Я не вижу никаких сложностей.

«ПСЖ»? Если кто-то связывался с Хвичей без разрешения, мы могли бы им перезвонить. Честно говоря, меня больше ничего не удивляет в футболе», - заявил Де Лаурентис.

Слухи прокомментировал и главный тренер команды Антонио Конте: «Кварацхелия и Ди Лоренцо - ключевые игроки для меня. У меня четкое понимание этого.

Я наложил абсолютное вето на Ди Лоренцо, Лоботку, Замбо Ангисса и Кварацхелию».