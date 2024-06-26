Сборную Италии на Евро активно поддерживает Кьяра Фраттези - сестра полузащитника «Интера», которая в серии А болеет за совсем другой клуб
Кьяра - удивительной красоты девушка.
Кьяре 22 года, к подростковом возрасте участвовала в конкурсах красоты, проходила кастинги в агентствах и подрабатывала моделью на фотосессиях. Сейчас она является блогером с большой аудиторией в 243 тысячи подписчиков.
Девушка встречается с игроком туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни и активно празднует успехи «Старой синьоры» в соцсетях, чем очень бесит брата.
А вот на Евро Фраттези вместе с семьей поддерживает родную кровью в составе сборной Италии.
Девушка активно развивает свои аккаунты в соцсетях, где размещает рекламу одежды, косметики и различных аксессуаров.