Сборную Италии на Евро активно поддерживает Кьяра Фраттези - сестра полузащитника «Интера», которая в серии А болеет за совсем другой клуб

Кьяра - удивительной красоты девушка.

Кьяре 22 года, к подростковом возрасте участвовала в конкурсах красоты, проходила кастинги в агентствах и подрабатывала моделью на фотосессиях. Сейчас она является блогером с большой аудиторией в 243 тысячи подписчиков.

Девушка встречается с игроком туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни и активно празднует успехи «Старой синьоры» в соцсетях, чем очень бесит брата .

А вот на Евро Фраттези вместе с семьей поддерживает родную кровью в составе сборной Италии.

Девушка активно развивает свои аккаунты в соцсетях, где размещает рекламу одежды, косметики и различных аксессуаров.