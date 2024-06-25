Лэндон Довонован - пока главный медиа-герой этого Евро: появился телевизионном эфире с проплешинами на голове

Ему тут же посоветовали сменить парикмахера.

Экс-игрок «Байера» и сборной США был приглашен в качестве эксперта телеканала FOX Sports на матч Евро-2024 между Францией и Австрией. В эфире он появился вот в таком виде.

Разумеется, в твиттере тут же началась истерика, о которой сам Донован даже не подозревал. О том, что американец попал в тренды и продолжает вируситься во всех соцсетях, Лэндону рассказал его бывший партнер по «Лос-Анджелесу» Майк Маги.

Оказалось, что Донован 2 недели назад был на процедуре по пересадке волос, о чем предупредил телекомпанию, но его заверили, этого никто не заметит. Заметили🤦🏼‍♂️😅