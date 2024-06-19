«Куда ты смотришь?» Завирусилось видео с Швайнштайгером и девушкой Роналду

Бастиан Швайнштайгер и Эстер Седлачек, один из дуэтов ведущих Евро-2008 на канале ARD, отлично взаимодействуют, часто рождая забавные моменты.

Однако во вторник Швайнштайгер смутил соведущую небольшим замечанием после победы Португалии над Чехией (2:1).

После игры ARD показал короткое видео из дома Криштиану Роналду, где его сын Криштиану-младший праздновал свой день рождения в розовой майке сборной Германии. Вместо того чтобы сосредоточиться на майке, чемпион мира 2014 года заметил кое-что другое.

Этой заметной деталью оказалась нижняя часть тела девушки-модели Роналду, Джорджины Родригес. Швайнштайгер намекнул комментарием: «С ними что-то происходит». Не задумываясь, 39-летний футболист добавил: «Куда ты смотришь?».

Седлачек, прекрасно понимая, что имеет в виду Швайнштайгер, после небольшой паузы коротко ответила: «О, Басти. Футболка, футболка сборной Германии».