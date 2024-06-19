ЧМ-2022 подарил нам Ивану Кнолль, на Евро-2024 приехала еще одна хорватская красотка – Магдалена Кешкич🔞🔥😍
Достойная смена караула.
Ивана Кнолль после чемпионата мира, где зажглись ее звезды, никуда не пропала – занялась диджеингом, Ярко съездила на финал ЛЧ-2023 в Стамбуле, появлялась на «Бернабеу» на полуфинале последней Лиги чемпионов, виделась с Эрлингом Холандом и Шакилом О’Нилом и стала постоянной гостьей на этапах «Формулы-1» как диджей.
За время чемпионата мира число ее подписчиков увеличилось вдвое, все мы помним эти прекрасные кадры.
Магдалена Кешкич явно решила не искать новый секрет успеха и прибыла в Германию в не менее эффектных нарядах.
Про девушку, как и про Кнолль в начале ЧМ, пока ничего толком неизвестно, но это явно ненадолго.
Сделать внешность и накраситься нужно уметь, а это существо вызовет отвращение у всех, кто встречал нормальных девушек
— Да? А можно фото посмотреть?
— Конечно, вот она!
— Матерь божья…
Купили в магазине резиновую Зину.
Это, походу, экранизация )
Арнольд даже задаёт вопрос "Что же ты за дрянь?"