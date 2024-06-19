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ЧМ-2022 подарил нам Ивану Кнолль, на Евро-2024 приехала еще одна хорватская красотка – Магдалена Кешкич🔞🔥😍

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Достойная смена караула.

Ивана Кнолль после чемпионата мира, где зажглись ее звезды, никуда не пропала – занялась диджеингом, Ярко съездила на финал ЛЧ-2023 в Стамбуле, появлялась на «Бернабеу» на полуфинале последней Лиги чемпионов, виделась с Эрлингом Холандом и Шакилом О’Нилом и стала постоянной гостьей на этапах «Формулы-1» как диджей.

За время чемпионата мира число ее подписчиков увеличилось вдвое, все мы помним эти прекрасные кадры.

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Магдалена Кешкич явно решила не искать новый секрет успеха и прибыла в Германию в не менее эффектных нарядах.

Про девушку, как и про Кнолль в начале ЧМ, пока ничего толком неизвестно, но это явно ненадолго.

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