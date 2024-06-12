У Компани есть запасной вариант на случай срыва перехода Та. Не факт, что вы знаете этого парня 🤨

Переход Ливайи Колуилла в «Баварию» зависит от того, завершат ли мюнхенцы трансфер Джонатана Та, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Подписание Та - главный приоритет «Мюнхена» на летнее трансферное окно. Однако, трансфер осложняется нежеланием «Байера» продавать футболиста.

Между тем, новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани имеет очень серьезный интерес к Колуиллу.

Ранее Фабрицио Романо сказал, что «Челси» не планирует продавать центрального защитника этим летом. Позиция самого игрока остаётся неизвестной.