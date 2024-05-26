«Когда болеешь за «Барсу», думаешь, что «Мадриду» всегда везет»: Йорди Кройфф отметил характер «Реала»

В эксклюзивном интервью Фабрицио Романо Йорди Кройфф заявил, что хочет вернуться в тренерское ремесло:

«Я тренировал в течение четырех или пяти лет, пока «Барса» не пригласила меня стать частью спортивного руководства. Я принял вызов, который был очень особенным для меня, но я всегда говорил, что в какой-то момент я хотел бы снова стать тренером.

Я думаю, что пришло время вернуться на скамейку запасных. Чувствую себя полным энергии, заряженным и готовым собрать хорошую команду для руководства проектом».

При этом Кройфф пока не решил, где хочет продолжить тренерскую карьеру:

«Когда твой отец футболист, ты с детства привык путешествовать и знакомиться с разными культурами. Моя игровая карьера в основном развивалась в Европе, но что-то внутри меня всегда хочет пробовать новый опыт, приспосабливаться к новому образу мышления.

Когда я был в Китае, мной интересовались команды из Ла Лиги, но из-за разницы в календаре я должен был соблюдать свой контракт».

Говоря о чемпионате Испании, Кройфф отметил качества «Мадрида»:

«Когда болеешь за «Барсу» или смотришь на вещи глазами болельщика «Барсы», думаешь, что «Мадриду» всегда везет. Но наступает момент, когда ты осознаешь, что это не везение, а их качества, уровень клуба. Сколько раз за последние годы мы видели, как они почти вылетели из Лиги чемпионов, но в итоге проходили дальше? У них есть опыт».

Согласны со словами Йорди о «королевском клубе»?