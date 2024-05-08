«Бавария» сфокусирована на одном игроке «Реала» – но это не Винисиус или Джуд. Тухель приоткрыл детали плана

Томас Тухель заявил, что для того, чтобы «Бавария» смогла пройти мадридский «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, ей необходимо остановить Тони Крооса.

Тренер мюнхенцев добавил: «Кроос является ключевым игроком на протяжении многих лет, у него нет проблем с игрой под давлением в важных матчах.

Он настолько успешен, у него впечатляющая карьерная траектория, он доминирует в игре, использует пространство. Он задает темп и берет на себя управление игрой «Мадрида».

Завтра мы можем немного усложнить ему жизнь и остановить его. Но мы играем не только против Крооса, но и против всего «Мадрида», который очень хорошо настроен, с очень гибкой игрой».