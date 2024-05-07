Ванда Нара снялась в рекламе конкурентов OnlyFans - там уже есть ее аккаунт, на обнаженные фото можно посмотреть за 12 долларов

Поддержала латиноамериканский сервис.

OnlyFans - популярная сеть для создателей контента, платформа стала известна отсутствием цензуры, благодаря чему на сайте размещаются вебкам-модели, звезды фильмов для взрослых и просто создатели откровенного контента.

Сервис достиг своего пика популярности в начале 2020 года, когда на сайте начали регистрироваться мировые знаменитости.

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара, известная поклонникам футбола по своим многочисленным откровенным публикациям, на этот раз снялась в рекламе сервиса-конкурента OnlyFans - Divasplay.

Это самая быстрорастущая социальная сеть в Латинской Америке в 2022 году, которая предлагает аналогичный OF функционал. При этом у самой Ванды на сайте уже есть аккаунт - доступ к фото стоит 12 долларов.