«Фанаты должны придать белому фону немного красного оттенка»: Мюллер готовится к первому визиту на новый «Бернабеу»

Томас Мюллер выступал в финалах Лиги чемпионов, несколько раз играл с «Мадридом», но еще не бывал на обновленном «Бернабеу».

Раумдойтер в интервью пресс-службе «Баварии» рассказал, что ждет поездку в столицу Испании:

«Мне не терпится увидеть новый «Бернабеу». Стадион только что отремонтировали. Что меня больше всего привлекает в «Бернабеу», так это то, что он находится прямо в центре города. Вы просто находитесь в каком-то районе, огибаете следующий квартал и вдруг обнаруживаете стадион на 80 000 мест! Футбол в Мадриде действительно важен. Это видно и на таких матчах, как этот».

Все же Томас надеется, что на «Бернабеу» будут заметны и болельщики «Баварии»:

«Как только начинаешь думать, что стадион принадлежит «Реалу», особенно важно, чтобы появились непоколебимые баварцы и придали этому белому фону немного красного оттенка. Мы часто сталкивались с влиянием фанатов «Мадрида» на игру. Особенно это было заметно в 2012 году во время серии пенальти. Там была вся их трибуна! Так что это определенно будет важным фактором».

Мюллер рассказал, чего ждет от «сливочных» в ответной игре:

«Это очень разносторонняя команда. Они могут играть низко, у них нет проблем с обороной. Они прекрасно знают, что у них есть отличные игроки для контратак. Эта концепция уже не раз доказывала свою эффективность. Неслучайно в последние годы «Реал» постоянно выходит в полуфинал Лиги чемпионов. «Реал» очень опасен, но и против него можно сыграть. Сможем ли мы их победить, будет зависеть от того, получится ли у нас отобрать мяч.

Это будет равная игра, игра на острие ножа. В футболе чрезвычайно важна эффективность. Во втором тайме матча со «Штутгартом» у нас была пара моментов при счете 1:1. Если ты реализуешь свои моменты, то побеждаешь, если нет – проигрываешь. Вот к чему все сводится. Все решают миллиметры. Нужно быть эффективным в те моменты, когда есть возможность забить».

Первая встреча команд закончилась ничьей 2:2. Ответная игра на «Бернабеу» пройдет 8 мая.