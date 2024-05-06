Симеоне назвал условие, при котором мог выиграть 3 Лиги чемпионов с «Атлетико». Он правда был так близок

Диего Симеоне – один из сильнейших тренеров в современном футболе, который все еще без Лиги чемпионов. Аргентинец несколько раз был очень близок, но последние шаги сделать не удавалось.

Однажды Симеоне рассказал главную причину:

«Если бы Криштиану Роналду не был футболистом, я бы уже выиграл 3 титула Лиги чемпионов с «Атлетико Мадрид».

Похоже, Диего прав.

«Атлетико» 7 раз встречался с Криштиану в плей-офф ЛЧ. В 2014-м и 2016-м Симеоне проигрывал в финале. В 2017-м, в полуфинале, Роналду оформил хет-трик в первом матче – отыграться было невозможно.

А в 2019-м, уже в составе «Ювентуса», Роналду снова отгрузил хет-трик – но уже в ответном матче 1/8.