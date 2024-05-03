💥 «Челси» и «Барселона» борются за бразильского вундеркинда по прозвищу «Мессиньо». Юноша хочет в Испанию, но англичане ближе к трансферу

«Челси» планирует сделать предложение «Палмейрасу» по трансферу 17-летнего нападающего Эстевана.

Лондонцы готовы сразу заплатить €30 млн, а также прописать €20 млн в виде бонусов, сообщает издание UOL.

Максимальная сумма компенсации может составить €55 млн.

Ранее «Челси» дважды пытался подписать игрока, но оба предложения были отклонены бразильским клубом.

Сообщается, что «Барселона» также заинтересован в подписании игрока. В Каталонии уверены, что футболист знает об Интере и ждёт, когда «Барса» сделает предложение. Тем не менее трансфер маловероятен, поскольку сине-гранатовые не могут позволить себе такие траты.

Добавим, что Эстеван предпочитает действовать на правом фланге атаки, хотя при необходимости может сыграть на позиции «десятки» или плеймейкера.