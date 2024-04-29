«Он очень силен в таких ситуациях». Киммих признался, что рад сыграть против Винисиуса, нашел его слабые стороны

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих, очень вероятно, снова будет играть в роли смещающегося на фланг полузащитника в полуфинале ЛЧ с мадридским «Реалом».

А это значит, немцу предстоит сразиться с Винисиусом.

«Я знаю, что он очень силен в ситуациях один на один. Как и Килиан Мбаппе. Поэтому я очень рад встретиться и побороться с ним.

У всех нас есть слабые и сильные стороны. Я не хочу говорить о его слабых сторонах. Винисиус - очень сильный игрок. Я должен концентрироваться, защищаться, а когда у меня появляется возможность атаковать, я, конечно, хочу это сделать.

Но на первых порах мы должны сосредоточиться на защите и быть сконцентрированными на своей игре», - сказал Киммих.

Киммиху придется потрудиться, ведь Вини невозможно остановить в этой Лиге чемпионов. Бразилец не забивал или не ассистировал лишь в одной игре из семи.