1 мин.

Сборная обладателей «ЗМ». Среди легенд найдется место для Дембеле?

87

Наконец мы знаем, что в 2025 году «Золотой мяч» достался Усману Дембеле. Второе место в голосовании занял Ламин Ямаль, которому француз со сцены пророчил еще много завоеванных главных индивидуальных наград в футболе.

Transfermarkt составил символическую сборную обладателей «Золотого мяча» с наибольшим количеством наград. Поскольку игроки чаще получают один приз за карьеру, на некоторых позициях была конкуренция.

В команду вошли: Роналдо, Марко ван Бастен, Йохан Кройфф, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мишель Платини, Родри, Маттиас Заммер, Франц Беккенбауэр, Фабио Каннаваро и Лев Яшин. 

В комментах больше всего претензий вызвал выбор редакцией Родри:

💭 «Вы выбрали Родри вместо Зидана, Модрича, Недведа и других. Что за футбол вы смотрите?»

💭 «Лотар Маттеус в тысячу раз лучше Родри».

💭 «Роналдиньо, Маттеус, Зидан, Недвед, Гуллит… Из стольких легенд вы выбрали Родри?»

Найдется ли в этой команде место Дембеле? Может, через пару лет тут будет и Ямаль?

logoРоналдо
logoМарко ван Бастен
logoЙохан Кройфф
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoМишель Платини
logoРодри
logoМаттиас Заммер
logoФранц Беккенбауэр
logoФабио Каннаваро
logoЛев Яшин
logoЗолотой мяч
Клубы
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoБоруссия Дортмунд
logoИнтер
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoАякс
logoЮвентус
logoМанчестер Сити
logoБавария
logoДинамо Москва