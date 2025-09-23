Сборная обладателей «ЗМ». Среди легенд найдется место для Дембеле?

Наконец мы знаем, что в 2025 году «Золотой мяч» достался Усману Дембеле. Второе место в голосовании занял Ламин Ямаль, которому француз со сцены пророчил еще много завоеванных главных индивидуальных наград в футболе.

Transfermarkt составил символическую сборную обладателей «Золотого мяча» с наибольшим количеством наград. Поскольку игроки чаще получают один приз за карьеру, на некоторых позициях была конкуренция.

В команду вошли: Роналдо, Марко ван Бастен, Йохан Кройфф, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мишель Платини, Родри, Маттиас Заммер, Франц Беккенбауэр, Фабио Каннаваро и Лев Яшин.

В комментах больше всего претензий вызвал выбор редакцией Родри:

💭 «Вы выбрали Родри вместо Зидана, Модрича, Недведа и других. Что за футбол вы смотрите?»

💭 «Лотар Маттеус в тысячу раз лучше Родри».

💭 «Роналдиньо, Маттеус, Зидан, Недвед, Гуллит… Из стольких легенд вы выбрали Родри?»

Найдется ли в этой команде место Дембеле? Может, через пару лет тут будет и Ямаль?