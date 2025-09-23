Сборная обладателей «ЗМ». Среди легенд найдется место для Дембеле?
Наконец мы знаем, что в 2025 году «Золотой мяч» достался Усману Дембеле. Второе место в голосовании занял Ламин Ямаль, которому француз со сцены пророчил еще много завоеванных главных индивидуальных наград в футболе.
Transfermarkt составил символическую сборную обладателей «Золотого мяча» с наибольшим количеством наград. Поскольку игроки чаще получают один приз за карьеру, на некоторых позициях была конкуренция.
В команду вошли: Роналдо, Марко ван Бастен, Йохан Кройфф, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мишель Платини, Родри, Маттиас Заммер, Франц Беккенбауэр, Фабио Каннаваро и Лев Яшин.
В комментах больше всего претензий вызвал выбор редакцией Родри:
💭 «Вы выбрали Родри вместо Зидана, Модрича, Недведа и других. Что за футбол вы смотрите?»
💭 «Лотар Маттеус в тысячу раз лучше Родри».
💭 «Роналдиньо, Маттеус, Зидан, Недвед, Гуллит… Из стольких легенд вы выбрали Родри?»
Найдется ли в этой команде место Дембеле? Может, через пару лет тут будет и Ямаль?