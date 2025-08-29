🎤🔥 «Бавария» – рэп-столица футбола. Вслед за Дэвисом в музыке дебютировал Олисе

Помните удивительный 2023-й, когда музыкальную карьеру начал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис? Канадец выпустил трек «Stugang» вместе с рэпером Nur Weil. И отхватил ведро критики.

Сейчас по его стопам пошел хавбек Майкл Олисе. Сначала сделайте выводы сами.

А теперь почитайте отзывы.

💭 «Не могу слушать чушь, которую он говорит».

💭 «Это точно не Трэвис Скотт?»

💭 «Он потерял весь авторитет».

💭 «Какой-то же псих решил, что это хорошо».