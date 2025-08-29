🎤🔥 «Бавария» – рэп-столица футбола. Вслед за Дэвисом в музыке дебютировал Олисе
Помните удивительный 2023-й, когда музыкальную карьеру начал защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис? Канадец выпустил трек «Stugang» вместе с рэпером Nur Weil. И отхватил ведро критики.
Сейчас по его стопам пошел хавбек Майкл Олисе. Сначала сделайте выводы сами.
А теперь почитайте отзывы.
💭 «Не могу слушать чушь, которую он говорит».
💭 «Это точно не Трэвис Скотт?»
💭 «Он потерял весь авторитет».
💭 «Какой-то же псих решил, что это хорошо».