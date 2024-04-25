Простава дня. Фанаты «Гоу Эхед Иглс» бесплатно предоставят пенный напиток болельщикам «Фейеноорда» 🍻

Нидерландское издание Voetbal International опубликовало заметку о том, что болельщиков «Фейеноорда» во время выездной игры против «Гоу Эхед Иглс» ждет приятный сюрприз. Ассоциация фанатов местного клуба объявила что предоставит гостям два прохладительных напитка, а именно пиво.

Поздним вечером четверга команде Арне Слота предстоит сыграть на «Де Аделарсхорст» против местного клуба. Игра начнется в девять вечера и роттердамцам явно было бы не очень весело возвращаться назад, если бы не этот красивый знак от хозяев.

Вот как фанаты «Гоу Эхед Иглс» прокомментировали акцию: «Друзья из Роттердама! Поздравляем вас с победой в Кубке. От нашего имени мы предоставляем вам два напитка для всей гостевой трибуны, чтобы вы тоже смогли насладиться этим матчем. Нам нравится приезжать к вам, вам нравится приезжать к нам».

Предыдущая встреча между «Фейеноордом» и «Гоу Эхед Иглс» закончилась победой роттердамцев со счетом 3:1. Результат матча в четверг вечером может повлиять на борьбу с «ПСВ» за титул. Роттердамцы идут на втором месте с отставанием от лидера в девять очков, а клуб из Девентера − восьмым.