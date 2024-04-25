Игуаин освоил новый вид спорта и уже выиграл первый турнир🏆

Бывший нападающий «Мадрида» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин завершил свою успешную футбольную карьеру в октябре 2022 года. Но спортсмен не может без спорта, вот и аргентинец увлекся популярным сейчас падел-теннис. И здесь добился успеха – недавно Игуаин выиграл турнир по паделу в Майами Open Padel Club de Miramar. Бывший футболист получил трофей и чек на 300 долларов. Дальше – больше!

Игуаин привык к спортивным успехам. Воспитанник «Ривер Плейт» попал в «Реал Мадрид» в 2006 году и оставался в команде до 2013, провел 264 матча, забив 121 гол и сделав 56 результативных передач. Из «Реала» аргентинец отправился Италию, где успешно выступал за «Наполи», «Ювентус» и «Милан». «Челси» и «Интер Майями» стали последним этапом карьеры Гонсало.