Мусиала называет Месси, Роналдиньо и Неймара кумирами. Джамал рассказал, почему не смог обменяться с Лео футболками

В интервью испанской газете Marca Мусиала объяснил, почему выбрал 10-й номер для игры за сборную Германии:

«С юных лет я смотрел на великих игроков, носивших этот номер, он всегда был моим любимым. Я вырос, наблюдая за Роналдиньо, Неймаром и Месси. Все они носили десятки, и я всегда мечтал надеть футболку с этим номером».

Своими кумирами Джамал называет экс-игроков «Барселоны», но упоминает и легенду «Мадрида»:

«Без сомнения, это Месси и Роналдиньо. Я видел сотни видео с ними. Когда я был совсем маленьким, у меня также была футболка Зидана, тоже с десятым номером – сборной Франции.

Был ли моим главным кумиром Месси? Да, я им очень восхищался, он всегда меня очаровывал. Я вырос, наблюдая за Лео и Неймаром. Они были моими любимыми игроками, их футбол приносил мне много удовольствия. Я пересматривал видео с ними: как Лео забивает голы, а Неймар делает свои трюки с мячом. Потом шел в сад и пытался за ними повторять. Я всегда был их фанатом.

Когда я был маленьким, мне подарили футболку Месси с 19-м номером, под которым он какое-то время играл за Аргентину. Я был счастлив! Меня всегда вдохновлял стиль игры Месси. Я смотрел на его футбол, пытался понять, смогу ли я это повторить, чтобы стать игроком высокого уровня.

Смогу ли я побить рекорд Месси по трофеям? Не знаю, не думаю, что вообще могу сравнивать себя с Месси, это же почти невыполнимая миссия. Думаю, что бессмысленно сравнивать себя с Лео или любым другим игроком. Год за годом я занимаюсь своей профессией и продолжаю работать, чтобы стать лучше и завоевывать титулы для своей команды. Только так можно добиться успеха».

Мусиала рассказал, почему после прошлогоднего матча с «ПСЖ» не смог заполучить футболку Месси. Тогда немец покидал «Альянц Арену» лишь с кренделем в сумке :

«В первом матче против «ПСЖ» Альфонсо Дэвис попросил у Лео футболку, а я – у Неймара, он согласился. А уже в ответном матче футболку у Лео попросил я. Он предложил обменяться майками в раздевалке. Но потом... мы весело праздновали победу вместе с болельщиками, я поздно спустился в подтрибунку и мне уже не хотелось заходить в их [«ПСЖ»] раздевалку, не хотелось им мешать, поэтому о футболке я больше не спрашивал. Да, забавная получилась история [смеется]».

Получит ли Джамал возможность вновь попросить Месси обменяться футболками?