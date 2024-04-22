Сколько стоит ввести технологию определения голов в Ла Лиге? Меньше, чем заплата Тебаса - а она еще выросла

По словам Эдуардо Итурральде из Cadena SER, установка технологии, точно определяющей взятие ворот, в Ла Лиге обошлась бы в 3 млн евро.

Лига вместе с президентом Хавьером Тебасом приняла решение отказаться от этой идеи еще в мае 2023 года. В воскресенье это, вероятно, стоило «Барсе» важнейших очков в борьбе за титул.

Тебас, как сообщается, зарабатывает около 5,5 млн евро в год - за последний год зарплата увеличилась.