Сколько стоит ввести технологию определения голов в Ла Лиге? Меньше, чем заплата Тебаса - а она еще выросла
По словам Эдуардо Итурральде из Cadena SER, установка технологии, точно определяющей взятие ворот, в Ла Лиге обошлась бы в 3 млн евро.
Лига вместе с президентом Хавьером Тебасом приняла решение отказаться от этой идеи еще в мае 2023 года. В воскресенье это, вероятно, стоило «Барсе» важнейших очков в борьбе за титул.
Тебас, как сообщается, зарабатывает около 5,5 млн евро в год - за последний год зарплата увеличилась.
Зачем тогда писать про то, что Барса из-за этого потеряла важнейшие очки в борьбе за титул?