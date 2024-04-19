📹 DFB забавно представил продление контракта с Нагельсманном. Видео довольно быстро исчезло 🤔

Что не понравилось − неизвестно.

Последние месяцы вокруг фигуры Юлиана Нагельсманна, экс-тренера «Лейпцига», «Баварии», тренирующего сейчас сборную Германии, витало огромное количество слухов. Немец подписал годовой контракт с DFB (Немецкий футбольный союз), чтобы подготовить команду к Евро-2024.

Нагельсманн был свободен с тех пор, как его уволили из «Баварии» и поставили на его место Томаса Тухеля. Зная, что летом у Юлиана истечет контракт, на него претендовали «Барселона» и «Ливерпуль», а также мюнхенцы. Многократный чемпион Германии успел разочароваться в Тухеле и решил вернуть молодого тренера.

Параллельно Юрген Клопп заявил о том, что устал от футбола и в конце сезона покинет «Ливерпуль». Немец решил взять годовой перерыв от игры номер один, но на фоне разговоров о возможной работе с бундесманшафт, признался, что для него это было бы честью.

Сегодня DFB, по крайней мере, на год остановил все слухи о будущем Юлиана Нагельсманна − тренер останется в сборной еще как минимум на год. Медиакоманда союза так обрадовалась этому факту, что выкатила забавное видео, заканчивающееся фразой «Юлиан остается».

Правда, сейчас в социальной сети вы его не найдете − по неизвестной причине его удалили. А вам понравилось?