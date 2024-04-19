«Не нужно постоянно жаловаться на судей». Бывшая звезда «Реала» рассказал о раскладе сил перед перед последним класико в сезоне

«Определенно, да - мадридский «Реал» является фаворитом кластер. «Барселона» борется, старается. У них есть хорошие игроки на всех позициях, но в этом сезоне у них слишком много травм, и, возможно, им следует уделять больше внимания себе и своим ошибкам, а не постоянно жаловаться на судей. Это не помогает», - сказал Marca бывшая звезда «Реала» Месут Озил.

Хотя это может показаться насмешкой, Озил, вероятно, прав, говоря это. Одно только количество желтых и красных карточек Хави говорит о том, что «Барса» слишком остро реагирует на судейские решения. Хотя некоторые из них действительно ошибочны, они определенно не являются главной причиной неудач «Барсы» в этом сезоне.

«Барселона» встретится с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 21 апреля, в 21:00 по Москве.