«Я увидел, что Карло плачет». Каземиро рассказал о моменте, когда он мог передумать переходить из «Реала» в «МЮ»

В большом интервью для El Chiringuito Каземиро признался, что был момент, когда он мог передумать уходить из «Мадрида» в «МЮ».

«В «Мадриде» я выиграл все. Я хотел чего-то нового – выучить новый язык, играть в новом чемпионате. В «МЮ» мне было очень комфортно с первого дня. Но легко уйти из «Мадрида» не получилось», - рассказал Каземиро.

«Я принял решение, что ухожу после победы в Лиге чемпионов. Я понял, что мой этап в «Реале» завершен и сейчас у меня подходящий возраст для перехода – я хотел продолжать расти. Решиться было тяжело. Но понастоящему я засомневался только один раз – уже все было готово, не хватало только подписи. Я пошел пообщаться с Анчелотти, он уже знал, что я ухожу. Я зашел в его кабинет и увидел, что он плачет. Карло сказал, что не хочет, чтобы я уходит, что любит меня…вот тогда я засомневался. В «Мадриде» меня действительно любили, но я уже дал слово «МЮ» - а это важнее всего остального».

В августе 2022 года Каземиро перебрался в «МЮ», тогда распалось легендарное трио полузащиты «Реала» Каземиро-Кроос-Модрич.