Киммих побил рекорд Лиги чемпионов, который держался 20 лет

Йозуа Киммих помог побить рекорд Лиги чемпионов, в который мало кто верил.

Киммих забил первый гол в ответном четвертьфинальном матче «Баварии» против «Арсенала», что позволило «Баварии» одержать победу со счетом 1:0 и выйти в полуфинал со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Габриэл Мартинелли не смог догнать игрока сборной Германии, позволив ему пробить головой с близкого расстояния и вывести «Баварию» вперед на 63-й минуте игры.

Этот гол стал знаковым в истории Лиги чемпионов. Удар Киммиха головой стал 31-м голом, забитым в четвертьфинале этого сезона, побив предыдущий рекорд в 30 голов. Чуть позже, на 76-й минуте встречи, был забит еще один гол в матче «Сити»-»Реал» - автором стал Кевин де Брюйне.

В четвертьфинале этого розыгрыша турнира было забито 29 мячей, благодаря результативным матчам во вторник между «ПСЖ» и «Барселоной», а также дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико».

«ПСЖ» в ответном матче обыграл «Барселону» со счетом 4:1 и прошел в полуфинал по сумме двух матчей со счетом 6:4, в то время как «Боруссия» одержала победу в Германии со счетом 4:2 и прошла дальше с общим счетом 5:4.

В среду Родриго вывел мадридский «Реал» вперед в матче с «Сити» на «Этихаде», забив 30-й гол в четвертьфинале этого сезона, после чего удар Киммиха головой побил рекорд, установленный в сезоне 2003/04.

Тогда «Монако» обошел «Реал Мадрид» благодаря правилу выездного гола (5:5), «Челси» обыграл «Арсенал» (3:2), «Депортиво» обыграл «Милан» (5:4), а «Порту» Жозе Моуринью был сильнее «Лиона» (4:2).