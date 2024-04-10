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Изабель Гулар на 6 лет старше своего возлюбленного - вратаря «Айнтрахта» Траппа. Но ее форме позавидуют и 18-летние🔥🔥🔥

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Девушке 39 лет!

Изабель Гулар, жена футболиста и вратаря Айнтрахта Кевина Траппа, супермодель: биография, фото

Изабель - всемирно известная модель родом из Бразилии, она сотрудничала с Victoria’s Secret и Armani, снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Также девушка сыграла эпизодическую роль в американском ситкоме «Два с половиной человека». Изабель говорит на трех языках - португальском, английском и французском.

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Трапп и Гулар люди стали парой в 2015 году. Их сблизил Париж - столица мировой моды. Кевин в те времена защищал ворота «ПСЖ», а его «ангел» почти не покидала Францию благодаря модным показам.

Топ-модель Изабель Гулар раздвигала ягодицы в крошечном бикини у бассейна

Сейчас Кевин защищает ворота франкфуртского «Айнтрахта», а его возлюбленная, которая на шесть лет старше Траппа, взрывает соцсети горячими видео и фото.

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