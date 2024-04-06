«Барселона» хочет подписать Хвичу. Каталонцы уже связались с «Наполи», но получили отказ 🙅

По данным Diario AS, «Барселона» интересуется возможностью подписания Хвичи Кварацхелии.

Несколько недель назад «Барса» связалась с руководством «Наполи», желая узнать, есть ли возможность подписать грузина этим летом.

Но, по слухам, «Наполи» решительно настроен сохранить Хвичу в клубе. Итальянская команда готова отпустить Виктора Осимхена, у которого в контракте есть пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро. А Кварацхелия, скорее всего, получит новый контракт.

«Отец Хвичи, я и фанаты «Барсы» были бы очень рады увидеть его в Каталонии, несмотря на то, что он более за «Реал», - недавно прокомментировал ситуацию агент вингера Мамука Джуджели.

В этом сезоне 23-летний игрок забил 10 голов и отдал шесть передач. Он также лидирует в Серии А по количеству ударов (101) и числу прогрессивных пасов (147).