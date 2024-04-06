Гюндоган рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале ЛЧ. Но считает, что «Барсе» еще нужно прогрессировать
«Хотел бы я встретиться с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов? Да, конечно», - сказал Илкай Гиндоган в интервью Sport.
«Я бы хотел сыграть в финале с «Барсой». Это было бы здорово, тогда соперник не имеет значения. У «Сити», конечно, фантастическая команда... но в Лиге чемпионов всегда сложно».
Гюндоган утверждает, что «Барселона» еще не набрала ход после того, как ее списали со счетов в середине сезона. Победить «ПСЖ» будет нелегко.
«Конечно, сейчас мы счастливы, и в начале сезона многие не ожидали, что мы окажемся в четвертьфинале Лиги чемпионов, но мы должны продолжать совершенствоваться, принимая правильные решения в ключевых матчах. Это ключевой момент», - говорит Гюндоган.
На следующей неделе «Барселона» отправится в Париж на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».