Гюндоган рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале ЛЧ. Но считает, что «Барсе» еще нужно прогрессировать

«Хотел бы я встретиться с «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов? Да, конечно», - сказал Илкай Гиндоган в интервью Sport.

«Я бы хотел сыграть в финале с «Барсой». Это было бы здорово, тогда соперник не имеет значения. У «Сити», конечно, фантастическая команда... но в Лиге чемпионов всегда сложно».

Гюндоган утверждает, что «Барселона» еще не набрала ход после того, как ее списали со счетов в середине сезона. Победить «ПСЖ» будет нелегко.

«Конечно, сейчас мы счастливы, и в начале сезона многие не ожидали, что мы окажемся в четвертьфинале Лиги чемпионов, но мы должны продолжать совершенствоваться, принимая правильные решения в ключевых матчах. Это ключевой момент», - говорит Гюндоган.

На следующей неделе «Барселона» отправится в Париж на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».