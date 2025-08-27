🎥 Дембеле или Ямаль? Бускетс назвал своего фаворита на «ЗМ»

В 2025-м году основная борьба за «Золотой мяч» развернется между Усманом Дембеле и Ламином Ямалем, такой прогноз дают букмекеры и эксперты. На пресс-конференции перед игрой «Интер Майами» и «Орландо Сити» Серджи Бускетс пожелал победы французу.

Он объяснил свой выбор:

«Я очень рад, что дела Уса [Усмана] в «ПСЖ» идут хорошо. Я бы, конечно, хотел, чтобы Лигу чемпионов взяла «Барса», но сложилось иначе. Так что я рад за своих коллег по «Барсе», которые сейчас находятся в «ПСЖ», было здорово увидеться с ними на чемпионате мира среди клубов.

Он [Дембеле] провел замечательный сезон, хотя и был с небольшой травмой. Все же он был гораздо лучше, чем в предыдущие годы, он был более стабилен. Мы знаем, что он за игрок, какую разницу на поле он способен делать.

Надеюсь, он сможет выиграть «Золотой мяч». Ясно, что в претендентах есть и футболисты «Барсы», которые тоже этого заслуживают. Не знаю, кто и как будет голосовать, но вряд ли что-то может быть более значимым, чем победа в таком важном турнире, как Лига чемпионов».

У Серджи и Усмана – 159 совместных матчей за «Барселону», их связка принесла в копилку каталонцев один гол, вместе они провели на поле 8 448 минут.

Недавно Дембеле назвал своих самых любимых товарищей по команде, а также собрал мини-сборную из своих лучших одноклубников. Бускетс попал в оба списка.

Как вам аргумент испанца в пользу «ЗМ» для француза?