«Байеру» осталось не проиграть 4 матча, чтобы установить рекорд 21 века🔥🔥🔥

Казалось вечный рекорд «Ювентуса» должен пасть.

До кубкового матча с «Фортуной» «Байер» не проигрывал 39 матчей к ряду.

В среду команда Хаби Алонсо разгромила «Фортуну» (4:0) в Кубке Германии и вышла в финал. Таким образом, в текущем сезоне леверкузенцы не потерпели ни одного поражения – 35 побед, 5 ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023 года. Следующий матч - 6 апреля «Байер» выступит в гостях у «Униона», в этот день команда Алонсо сможет побить достижения «Интера» и «Реала».

Следующий на очереди - «Селтик».

Ну и невероятный рекорд «Юве».