🤔 Какой Феликс лучше - каталонский или мадридский? Вы удивитесь, узнав ответ 😳

В прошлые выходные Жоау Феликс показал, что может быть эффективным, даже выйдя на поле со скамейки запасных.

Португалец оформил важнейший голевой пас на Рафинью, который принес победу «Барселоне» в матче с «Лас-Пальмас». Феликсу понадобилось всего три минуты, чтобы совершить результативное действие.

Незадолго до этого Феликс снова забил мадридскому «Атлетико». И возникает вопрос: «Насколько же он хорош?»

Давайте посмотрим на результативность португальца с 2019 года (когда он перешел из «Бенфики» в «Атлетико»).

2019/20: 9 голов, 3 передачи, 36 игр.

2020/21: 10 голов, 6 передач, 40 игр.

2021/22: 10 голов, 6 передач, 35 игр.

2022/23: 5 голов, 1 передача, 20 игр.

2023/24: 9 голов, 6 передач, 35 игр.

Таким образом, лучшим сезоном Феликса остается 2021/22 в «Атлетико», когда он оформил 16 баллов по системе «гол+пас». В этом году у португальца уже 15 результативных действий, что показывает, насколько он близок к личному рекорду.

А как вы оцените игру Феликса?