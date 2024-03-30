Камерун мог быть топ-сборной. Вот звезды, которые сделали другой выбор

Камерун известен как команда, которая всегда привносит в игру шоу. Их игру против Гамбии даже назвали одним из лучших матчей в истории Кубков Африки.

Эта сборная вполне могла стать топовой, если некоторые игроки сделали другой выбор.

Только взгляните на эти имена: Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Вильям Салиба, Армель Белла-Котчап, Эрик Эбимбе, Юссуфа Мукоко и Уго Экитике.

Но почему Мбаппе мог играть за Камерун? Согласно правилам ФИФА, игроки могут представлять страну по национальности родителей, бабушек и дедушек. Мбаппе, родившийся у отца-камерунца, вполне мог принять решение выступать за африканскую команду.

То же самое можно сказать и о Вильяме Салибе: поскольку его мать имеет камерунское гражданство.