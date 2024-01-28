«Просто играй в футбол, забудь о еде». Как же изменился Неймар в СА! На фото точно он?
На выходных Неймар съездил на вечеринку Ромарио, посвященную его дню рождения. Папарацци выловили Нея, когда он шел в сопровождении охраны – фото тут же разлетелось по интернету, и фанаты не могут поверить, как сильно изменился бразилец после переезда в Саудовскую Аравию.
💭: «Что с ним случилось?»
💭: «Это точно Неймар? Спрашиваю, потому что действительно сомневаюсь».
💭: «Просто играй в футбол, забудь о еде».
Возможно, дело в ракурсе – поэтому вот другое фото.
Еще мнения из комментариев:
💭: «Когда завершит карьеру, крупнее Роналдо будет, однозначно».
💭: «Аккурат от бабушки пришел».
💭: «Ну у него и шайба , охранник в два раза меньше».