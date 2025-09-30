😦 18-летний Лука Вушкович выиграл рекордное количество воздушных единоборств в одном матче за последние пять лет

В Бундеслиге внезапно появился свой Вирджил ван Дейк. Причем в «Гамбурге»…

18-летний Лука Вушкович выдал невероятное выступление в матче с «Унионом» – на его счету 18 выигранных воздушных единоборств.

Это на четыре больше, чем у ближайшего преследователя из топ-5 лиг в текущем сезоне. Более того, никто не добирался до этой отметки уже пять сезонов.

И нельзя сказать, что Вушкович просто прошел мимо баскетбольный площадки. Его рост – 193 см. Ничего сверхъестественного. Но, возможно, вы уже слышали об этом центральном защитнике.

Отметим, что Лука выступает за «Гамбург» на правах аренды из «Тоттенхэма».