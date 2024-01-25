Гаспачо
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«Тчуамени положил на него руку, но это было случайно». Инсайдер опубликовал переговоры VAR из класико – тот эпизод мог многое изменить

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Инсайдер Жерар Ромеро обнародовал еще одну аудиозапись с VAR, на этот раз с инцидентом из класико в 11 туре Ла Лиги этого сезона.

В «Барсе» были недовольны, что арбитр не назначил пенальти за фол Тчуамени на Араухо.

Судья VAR говорит о возможном пенальти следующее: «Это случайность, точно не пенальти. Это ограниченный контакт. Ничего больше.

Тчуамени положил руку на него [Араухо] руку, но это было случайно. Ни разу не пеналтьи».

«Барса» долго вела в счете, но Джуд Белингем перевернул игру дублем за 20 минут и принес «Реалу» победу.

8 комментариев
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Случайность) жесть! Случайность была с пенкой на Винисиуса а тут чистая пенка, он двумя руками держит и тянет вниз.. а мяч то как раз в прямо и в Араухо и летел
+16
-7
+9
Какой позор🤡🤡🤡
Зато Араухо в Суперкубке видимо что-то страшное сделал
+9
-2
+7
Ответ Bazilic
Какой позор🤡🤡🤡 Зато Араухо в Суперкубке видимо что-то страшное сделал
Да, получил две желтые.
+3
-1
+2
Беллингем красиво поставил нечисть на колени
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Мадрид тв - всё в рамках правил! VAR - video assistant real
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