«Тчуамени положил на него руку, но это было случайно». Инсайдер опубликовал переговоры VAR из класико – тот эпизод мог многое изменить

Инсайдер Жерар Ромеро обнародовал еще одну аудиозапись с VAR, на этот раз с инцидентом из класико в 11 туре Ла Лиги этого сезона.

В «Барсе» были недовольны, что арбитр не назначил пенальти за фол Тчуамени на Араухо.

Судья VAR говорит о возможном пенальти следующее: «Это случайность, точно не пенальти. Это ограниченный контакт. Ничего больше.

Тчуамени положил руку на него [Араухо] руку, но это было случайно. Ни разу не пеналтьи».

«Барса» долго вела в счете, но Джуд Белингем перевернул игру дублем за 20 минут и принес «Реалу» победу.