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Довбик оформил хет-трик за шесть минут. Артем – лучший бомбардир Ла Лиги

Артем Довбик Артем Довбик
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«Жирона» в этом сезоне удивляет всех. В 21-м туре Ла Лиги команда Санчеса принимает «Севилью», которой удалось открыть счет на 10-й минуте. Игру перевернул Артем Довбик.

Нападающий оформил хет-трик за шесть минут!

Кстати, другой украинец, Андрей Шевченко, в январе 2000-го отправил в ворота «Перуджи» три мяча – игроку «Милана» тогда понадобилось 7 минут.

После матча с «Севильей» Довбик расположился на первом месте в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, на его счету 14 голов и пять ассистов. Следом идет Беллингем, который тоже забил 14 мячей, но отдал на две голевые меньше.

А «Жирона» возглавила турнирную таблицу испанского первенства. После 21-го матча команда Санчеса опережает «Мадрид» на одно очко, но у «королевского клуба» в запасе есть еще один матч.

6 комментариев
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Ответ Игорь Климов
Это рекорд по времени хет-триков, или кто-то ещё быстрее оформлял в Ла Лиге?
Бензема тоже за 6 забивал Вальядолиду
+3
0
+3
Ответ Игорь Климов
Это рекорд по времени хет-триков, или кто-то ещё быстрее оформлял в Ла Лиге?
Роналду
+2
0
+2
Ответ DoviDen
топ клубы не спать
Арсенал пусть не проспит 27 летнего топа
+2
-1
+1
Ответ Supreme Allah
Арсенал пусть не проспит 27 летнего топа
не под стиль Арсенала, но я был бы рад
+1
0
+1
топ клубы не спать
+1
-1
0
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