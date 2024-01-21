Довбик оформил хет-трик за шесть минут. Артем – лучший бомбардир Ла Лиги

«Жирона» в этом сезоне удивляет всех. В 21-м туре Ла Лиги команда Санчеса принимает «Севилью», которой удалось открыть счет на 10-й минуте. Игру перевернул Артем Довбик.

Нападающий оформил хет-трик за шесть минут!

Кстати, другой украинец, Андрей Шевченко, в январе 2000-го отправил в ворота «Перуджи» три мяча – игроку «Милана» тогда понадобилось 7 минут.

После матча с «Севильей» Довбик расположился на первом месте в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, на его счету 14 голов и пять ассистов. Следом идет Беллингем, который тоже забил 14 мячей, но отдал на две голевые меньше.

А «Жирона» возглавила турнирную таблицу испанского первенства. После 21-го матча команда Санчеса опережает «Мадрид» на одно очко, но у «королевского клуба» в запасе есть еще один матч.