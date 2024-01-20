Маскерано зовет Месси и Ди Марию в молодежку Аргентины на Олимпиаду. Они действительно могут выйти на поле – но как?

Хавьер Маскерано пригласил Лионеля Месси и Анхеля Ди Марию в олимпийскую сборную Аргентины следующим летом, сообщает DSports.

Экс-защитник «Барселоны» сейчас босс аргентинской сборной игроков до 23 лет, и пригласить Месси и Ди Марию он хочет не в качестве членов тренерского штаба, а в роли игроков.

Да, это так. Два места в каждой команде зарезервированы для игроков старше 23 лет, и Лео (36 лет) и Анхель (35 лет) могли бы занять эти слоты. Такой сюжет мог красиво закольцевать карьеры аргентинцев, которые брали олимпийское золото 16 лет назад.

Однако на пути к этому стоит серьезное препятствие – Олимпийские игры начинаются всего через десять дней после Копа Америка, и это наверняка скажется на форме возрастных игроков.

Но есть еще одно условие – сначала нужно пройти квалификацию. Всего две команды от Южной Америки поедут на Олимпиаду, а кто именно – определится на турнире КОНМЕБОЛ, который начнется в эту субботу, 20 января.