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Маскерано зовет Месси и Ди Марию в молодежку Аргентины на Олимпиаду. Они действительно могут выйти на поле – но как?

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Хавьер Маскерано пригласил Лионеля Месси и Анхеля Ди Марию в олимпийскую сборную Аргентины следующим летом, сообщает DSports.

Экс-защитник «Барселоны» сейчас босс аргентинской сборной игроков до 23 лет, и пригласить Месси и Ди Марию он хочет не в качестве членов тренерского штаба, а в роли игроков.

Да, это так. Два места в каждой команде зарезервированы для игроков старше 23 лет, и Лео (36 лет) и Анхель (35 лет) могли бы занять эти слоты. Такой сюжет мог красиво закольцевать карьеры аргентинцев, которые брали олимпийское золото 16 лет назад.

Однако на пути к этому стоит серьезное препятствие – Олимпийские игры начинаются всего через десять дней после Копа Америка, и это наверняка скажется на форме возрастных игроков.

Но есть еще одно условие – сначала нужно пройти квалификацию. Всего две команды от Южной Америки поедут на Олимпиаду, а кто именно – определится на турнире КОНМЕБОЛ, который начнется в эту субботу, 20 января.

8 комментариев
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вот и задел для следующего Зм
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представьте, Месси выигрывает Копу и Олимпиаду, а потом выводит Интер Маями в плей-офф = Девятый Золотой Мяч
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Было бы красиво
Масче и сам заслужил победу, великий игрок
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Ответ SaH4r.
представьте, Месси выигрывает Копу и Олимпиаду, а потом выводит Интер Маями в плей-офф = Девятый Золотой Мяч
Ага, выиграет впервые человек который играет не в Европе)))
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Ответ Влад Аронофски
вот и задел для следующего Зм
Годы уже не те, чтоб участвовать в двух турнирах сборных почти подряд
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Ага, выиграет впервые человек который играет не в Европе)))
он уже выиграл так 8 ЗМ будучи игроком Интера
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