Гаспачо
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Мечта сбылась, но не полностью: Роналду исполнил Siuu с самой сексуальной футболисткой мира, но от поцелуя увернулся

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Неловко вышло.

Криштиану Роналду и Ана Маркович поучаствовали в рекламной компании известной криптовалютной биржи, о съемках мы рассказывали еще в ноябре, но сам ролик появился только сейчас.

А спустя несколько часов хорватская футболистка опубликовала у себя на странице Siuuu - фирменное празднование Роналду, которое они вместе исполнили с португальцем.

После этого они отбили друг другу «пять», а когда Ана потянулась за поцелуем в щеку, Криш лишь дружески приобнял девушку. Что ж - не в этот раз.

Маркович неоднократно признавалась в своей симпатии к Роналду, а после ЧМ-2022 даже написала ему открытое письмо.

При этом у футболистки «Грассхоппера» есть парень, что, впрочем, не останавливает ее от публикации откровенных фото в соцсетях.

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16 комментариев
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Ответ Knyaz Dadiani
ага ,потом ещё засудилабы ... сегодня с этими персонажами надо быть осторожно
Криш таким образом оставил за собой право засудить её за публичное домогательство.
+22
-1
+21
ага ,потом ещё засудилабы ... сегодня с этими персонажами надо быть осторожно
+20
-3
+17
Эх...а сейчас бы сидел уже как Алвес... и осуждали как Рубиалеса)
А девачка была жертвой жертвенной и бедняжкой бедняжечной
+10
-1
+9
Ответ CopaAmerica
не любит он девушек
Может и не любит, но уверен, что у него их было больше, чем у тебя со мной вместе взятых.
+10
-4
+6
Можете закидать яйцами, но «самые красивые футболистки мира» - это самые накрашенные, с наибольшим количеством визитов к косметологам, стоматологам и хирургам?😂 Что Леманн, что эта кукла такие. Полно девчонок-футболисток даже в РФ выглядят ничуть не хуже, но выходят на поле без вечернего макияжа и не фотографируются в зазывных позах в инстаграме
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Ответ Вальдано
Комментарий удален модератором
Тяжело же вам
+6
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+4
Ты не достойна целовать такой аппетитный фрукт)
Я бы понял такую реакцию если бы его хотела поцеловать 90-летняя бабка, а тут молодая девушка в щёчку. Хотя может у него жёнка ревнивая, тогда другое дело, вопросов нет.
+8
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+3
она же,- Не хочу чтобы меня сексуализировали и воспринимали как сексуальный объект.
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Ответ zdrprvr
Ревнивая? Зачем с такой жить?
Зачем целоваться с другими женщинами, если у тебя есть жена? С чего вообще кто-то должен кому-то позволять себя целовать, если это не близкий человек?
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Комментарий удален модератором
Водяной матрас
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Выложили бы ее голой. Че все вокруг да около?
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Ответ АРХАТ
Ты не достойна целовать такой аппетитный фрукт) Я бы понял такую реакцию если бы его хотела поцеловать 90-летняя бабка, а тут молодая девушка в щёчку. Хотя может у него жёнка ревнивая, тогда другое дело, вопросов нет.
Ревнивая? Зачем с такой жить?
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Ответ Knyaz Dadiani
ага ,потом ещё засудилабы ... сегодня с этими персонажами надо быть осторожно
Она с Балкан. Там с этим все куда проще
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