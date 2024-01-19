Мечта сбылась, но не полностью: Роналду исполнил Siuu с самой сексуальной футболисткой мира, но от поцелуя увернулся

Неловко вышло.

Криштиану Роналду и Ана Маркович поучаствовали в рекламной компании известной криптовалютной биржи, о съемках мы рассказывали еще в ноябре, но сам ролик появился только сейчас.

А спустя несколько часов хорватская футболистка опубликовала у себя на странице Siuuu - фирменное празднование Роналду, которое они вместе исполнили с португальцем.

После этого они отбили друг другу «пять», а когда Ана потянулась за поцелуем в щеку, Криш лишь дружески приобнял девушку. Что ж - не в этот раз.

Маркович неоднократно признавалась в своей симпатии к Роналду, а после ЧМ-2022 даже написала ему открытое письмо.

При этом у футболистки «Грассхоппера» есть парень, что, впрочем, не останавливает ее от публикации откровенных фото в соцсетях.