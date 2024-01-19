Мечта сбылась, но не полностью: Роналду исполнил Siuu с самой сексуальной футболисткой мира, но от поцелуя увернулся
Неловко вышло.
Криштиану Роналду и Ана Маркович поучаствовали в рекламной компании известной криптовалютной биржи, о съемках мы рассказывали еще в ноябре, но сам ролик появился только сейчас.
А спустя несколько часов хорватская футболистка опубликовала у себя на странице Siuuu - фирменное празднование Роналду, которое они вместе исполнили с португальцем.
После этого они отбили друг другу «пять», а когда Ана потянулась за поцелуем в щеку, Криш лишь дружески приобнял девушку. Что ж - не в этот раз.
Маркович неоднократно признавалась в своей симпатии к Роналду, а после ЧМ-2022 даже написала ему открытое письмо.
При этом у футболистки «Грассхоппера» есть парень, что, впрочем, не останавливает ее от публикации откровенных фото в соцсетях.
А девачка была жертвой жертвенной и бедняжкой бедняжечной
Я бы понял такую реакцию если бы его хотела поцеловать 90-летняя бабка, а тут молодая девушка в щёчку. Хотя может у него жёнка ревнивая, тогда другое дело, вопросов нет.