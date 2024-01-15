Гигант АПЛ может забрать Бензема или Фирмино из Саудовской Аравии

По данным The Telegraph, «Челси» готов рассмотреть возможность аренды нового нападающего в январе.

«Синие» пытаются выяснить, возможно ли подписать Карима Бензема или Роберто Фирмино на до конца сезона.

«Челси» пока занимает 9 строчку в АПЛ и остро нуждается в усилении состава после того, как Николас Джексон отправился на Кубок Африки, а Броя не зарекомендовал себя как стабильный нападающий, поэтому клуб чувствует потребность в более опытном лидере атаки.

Сообщается, что Бензема хочет уйти из «Аль-Иттихада», он пока не вернулся из отпуска и был отстранен от зимних сборов команды.

Фирмино также разочарован «Аль-Ахли» и ищет способы вернуться в Европу, но неясно, присоединится ли он к команде Премьер-лиги после стольких лет в «Ливерпуле».

Француз и бразилец могут стать хорошим усилением для «Челси» и помочь им улучшить ситуацию с голами.