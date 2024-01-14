Карим Бензема не примет участия в предсезонной подготовке «Аль-Иттихада», сообщает Герман Гарсия Грова.

Француз отсутствует на тренировках уже шесть дней. 12 января было назначено крайним сроком его возвращения, но этого так и не произошло, поэтому главный тренер команды Марсело Гальярдо исключил его из состава. Сборы команды стартует сегодня в Дубае.

36-летний футболист был замечен на острове Маврикий вместе с женой. Его окружение утверждает, что игрок «застрял» в африканской стране из-за тропического шторма.

Бензема забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Аль-Иттихад», что оказалось ниже ожиданий многих болельщиков. Некоторые из них даже дали ему прозвище «Бен-Хазима», что переводится как «сын поражения». Ранее Бензема пропустил последние три тренировки в конце декабря. Несмотря на это, «ПСЖ» и «Лион» рассматривают аренду француза до конца сезона.