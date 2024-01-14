Киммих отреагировал на слухи о переходе в «Барселону». Такие же слова недавно прозвучали от Араухо

Йозуа Киммиха уже давно связывают с переходом в «Барселону», так как каталонцы продолжают поиски нового полузащитника.

Но когда немца спросили о слухах, связывающих его с «Барсой», Киммих заявил, что он по-прежнему предан «Баварии»:

«Я сосредоточен только на «Баварии». Для меня это вообще не зимняя тема. В какой-то момент клуб обратится ко мне, и мы обсудим это между собой, а не с прессой».

Угадайте, кто говорил подобное в начале недели? Это Рональд Араухо из «Барсы». Уругвайца связывали с переходом в «Баварию», причем источники утверждали, что мюнхенцы готовы предложить за него 100 миллионов евро.

Однако Араухо назвал эти разговоры беспочвенными слухами:

«На всех рынках ходят разговоры о трансферах. Но я сосредоточен на своем клубе, я счастлив здесь. И я всегда отдаю все силы, когда приходит моя очередь защищать эту футболку».

Араухо и Киммих являются одними из лучших игроков «Барсы» и «Баварии» соответственно. Поэтому обоим клубам будет непросто их отпустить.