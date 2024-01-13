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От Эндрика до Вермерена. Десятка самых дорогих игроков младше 18 лет

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По версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из десяти самых дорогих игроков мира не старше 18 лет.

Самым дорогим игроком, по версии CIES, посчитали будущего новичка «Мадрида» Эндрика. Сейчас он играет за бразильский «Палмейрас», но летом 2024 переберется в «королевский клуб». Его оценили в 82,7 млн евро.

Второе место осталось за хавбеком «ПСЖ» Уорреном Заир-Эмери. В этом сезоне молодой талант в 17 лет стал игроком стартового состава парижского клуба и показывает не по годам зрелую игру.

На третьем месте − вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль. Он самый молодой представитель списка − ему только в июле исполнится 17. Однако еще в прошлом сезоне он дебютировал за «блауграну», а в этом чередует выходы в старте с появлением на замены.

Вся десятка выглядит следующим образом:

3 комментария
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Да с какого-то такие оценки? Тель и в прошлом сезоне уже забивал, и в этом в ЛЧ победные положил МЮ и Копенгагену. Но, да, куда ж ему до таких корифеев как Эндрик и Роке.
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Ответ MarkusNest
Да с какого-то такие оценки? Тель и в прошлом сезоне уже забивал, и в этом в ЛЧ победные положил МЮ и Копенгагену. Но, да, куда ж ему до таких корифеев как Эндрик и Роке.
Оценка потенциала. Бразильцы тоже наверняка рады были бы забивать в ЛЧ, да вот только их не привезти в Европу до совершеннолетия)
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Ответ MarkusNest
Да с какого-то такие оценки? Тель и в прошлом сезоне уже забивал, и в этом в ЛЧ победные положил МЮ и Копенгагену. Но, да, куда ж ему до таких корифеев как Эндрик и Роке.
Оценка стоимости же делается исключительно по футбольных показателям, а не количеству подписчиков?!)
Куда там Телю с 500 тыс. инстой до 7 миллионной инсты Эндрика!?
Сейчас же 90% цены футболиста это не реклама, а исключительно футбольные навыки))))
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