🎥 Эриксен дважды за 14 дней собрал команду мечты. Составы получились разные 😁

Кристиан Эриксен осваивается в Бундеслиге после перехода в «Вольфсбург». «Волкам» и всей лиге датчанин дал отличный буст в медиа, его, разумеется, отправляют на всевозможные интервью.

ESPN попросил Кристиана составить сборную мечты из пяти игроков. С заданием полузащитник справился быстро:

«В ворота определим Де Хеа, защитником будет Даниэль Аггер. В полузащите сыграет Муса Дембеле, да, он вообще не терял мячи, поэтому и заслужил место в команде. В атаке сыграет Криштиану, его нельзя не включить, и Харри Кейн».

За две недели до съемок ESPN Эриксен получил точно такое же задание от пресс-службы Бундеслиги.

Тогда состав получился другим : остались только Дембеле и Кейн, датчанин добавил в команду себя, Уго Льориса и Яна Вертонгена. Справедливости ради, журналистка попросила Кристиана включить в команду себя.

Зато никого из экс-партнеров не обидел.