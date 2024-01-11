Карим Бензема отдыхает с бывшей женой Хлоей на Маврикии - несколько месяцев у него родился ребенок от другой девушки

Карим Бензема был замечен в компании бывшей жены Хлои де Лоне во время отпуска на Маврикии.

Французский нападающий наслаждается перерывом в сезоне Саудовской профессиональной лиги.

36-летний Бензема улетел на остров вместе с матерью двоих своих детей Хлоей. Пару можно было увидеть вместе греющимся на солнышке на пляже. Хлоя – мать 9-летней Мелии и 4-летнего Нури.

У бывшей звезды «Реала» также есть 5-летний сын Ибрагим от бывшей девушки Коры Готье.

А в прошлом году Карим стал отцом в четвертый раз, его подруга Джордан Озуна родила ребенка в апреле прошлого года.