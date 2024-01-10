Это того стоит. Фанаты «Унионистоса» целую ночь ждали на улице, чтобы купить билеты на матч против «Барселоны»

На днях стало известно, кто станет соперником «Барселоны» в 1/8 финала Кубка Испании — каталонцы встретятся с командой третьего дивизиона «Унионистас».

Естественно, такой жребий — это огромное событие и для клуба из Саламанки, и для его фанатов. Игроки, узнав, против кого им предстоит выступить, устроили громкое празднование в раздевалке, а болельщики начали большую охоту за билетами на грядущий матч.

Так как стадион «Рейна София» может вместить всего около 5000 фанатов, неудивительно, что места на трибунах достанутся не всем желающим. Первыми в очереди, как и принято, стали обладатели сезонных абонементов. Однако в честь такого матча «Унионистас» неожиданно решил выставить на продажу 310 дополнительных абонементов.

Чтобы заполучить желанную проходку, фанаты начали выстраиваться у касс в час ночи, за девять часов до их открытия, как сообщил Diario AS.

Преданным болельщикам даже дождь не помеха.

К утру очередь растянулась аж на два километра. Те, кто стояли в хвосте, надеялись, что после продажи абонементов останется хотя бы немного дополнительных билетов.

На что только не пойдешь ради любимой команды.