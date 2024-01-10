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«Ни одна команда в мире так не давит». Глава судейского корпуса Испании недоволен клубным телевидением «Мадрида» 😡

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Увидятся в суде.

Глава испанского судейского корпуса Луис Медина Канталехо во вторник заявил, что «ни одна команда в мире» не оказывает давление на арбитров так, как «Мадрид». Он раскритиковал клубное телевидение за трансляцию перед каждым матчем видео со спорными решениями.

На полуфинал Суперкубка Испании, который принимает саудовский Эр-Рияд, назначили Хавьера Альберола Рохаса, причем сделали это несмотря на то, что «королевский клуб» дважды был недоволен его работой в Ла Лиге.

«Нам это совсем не нравится. В мире нет ни одного вида спорта, ни одной команды, которая бы так поступала, − сказал президент технического комитета арбитров Луис Медина Канталехо в интервью Radio Cadena COPE. − У команд есть своя [клубная] пресса, которая их поддерживает, но того, что происходит с этим телеканалом, никогда не было».

«То, что они делают, кажется мне абсолютно неправильным. За 40 лет судейства я никогда такого не видел, чтобы кто-то каждую неделю перед игрой оказывал давление. Это плохо не только для судейства, но и для имиджа испанского футбола. Мы передали дело в руки юристов, они разберутся в этом вопросе».

Мадридцы были недовольны несколькими решениями, принятыми Альберолой Рохасом во время матча, который «сливочные» проиграли «Атлетико» на «Метрополитано» 24 сентября (1:3). Они обратили внимание на фол на Беллингеме, на не засчитанный гол Камавинги и не удаление Хосе Хименеса за фол на Родриго.

«Это решение комитета, - прокомментировал Медина Канталехо назначение Альберолы Рохаса на матч. − После того как мы посмотрели матч лиги, наше мнение было таково, что он хорошо справился со своей работой, именно это мы и сказали, поэтому его и выбрали. Мы не можем зависеть от внешнего давления».

Главный судья сказал, что у него «нет проблем» с Флорентино Пересом, и ему «нечего сказать» президенту «Мадрида».

«Я разговаривал с [представителями клуба] Роберто Карлосом, [Сантьяго] Солари... Мне нечего сказать президенту «Реала», − сказал он. − Но если изнутри они не понимают, о чем вещают... Они делают это каждую неделю. Конечно, мне это кажется неуместным. На нас оказывается огромное давление».

ESPN обратился в «Мадрид» за комментариями, но не получил их. В ноябре Флорентино Перес затрагивал тему судейства на ежегодном общем собрании членов клуба.

«Для благополучия испанского футбола очень важно, чтобы такие вещи, как качество судейства и использование VAR, были решены, − сказал Перес. − Никто не понимает, кто рисует линии [VAR], никто не понимает, почему мы не видим всю картинку для офсайдов. Это порождает еще больше сомнений».

«Я верю, что испанское правительство предпримет шаги для улучшения работы судейских органов в стране. Это срочно, более срочно, чем когда-либо. Доверие к нашим соревнованиям подорвано».

Карло Анчелотти от комментариев отказался.

«Я верю в судей, − сказал он на пресс-конференции в октябре. − Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Вы спрашиваете меня о видео [RMTV], но вы лучше меня знаете, что такое свобода слова... Я должен сосредоточиться на своей команде, а судейство оставить арбитрам».

9 комментариев
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Реал просто хочет, чтобы Хиль Мансано судил каждый их матч.
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Комментарий удален модератором
Ответ Серж Папанов
Комментарий удален модератором
извини за минусы, я нажал на плюс и сразу минусы появляются, не смог плюсовать
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