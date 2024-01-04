Гаспачо
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Новичок «Тоттенхэма» встречается с итальянской звездой «Большого брата»😍

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Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио встречается с итальянской звездой «Большого брата» и моделью Антонеллой Фьорделизи.

По данным Corriere dello Sport, Викарио и Антонелла встречаются. Девушка поделилась снимками из Лондона в первый день Нового года - она позировала на Тауэрском мосту.

25-летняя Антонелла является инфлюенсером: у итальянки 1,5 миллиона подписчиков в Инстаграм.

Модель, которая ранее была фехтовальщицей, появилась в итальянской версии «Большого брата» в прошлом году.

Тем временем Викарио продолжает впечатлять: 27-летний голкипер мгновенно стал фаворитом болельщиков лондонского клуба, ряды которого он пополнил прошлым летом. Из 20 матчей в составе «Тоттенхэма» ему удалось сохранить ворота «сухими» в пяти.

5 комментариев
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мармышка
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Мама Чоли
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И?
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Сиськи плохо сделали
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До сих пор не понял что значит инфлюенсер 🤷🏻😁
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