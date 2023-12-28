Джибриль Сиссе даже после окончания карьеры шокирует яркими образами: ждет приглашения из России и играет в испанской медиалиге

Легендарный француз, игравший за «Кубань».

Экс-нападающий сборной Франции за короткий срок стал легендой «Кубани», но карьеру после отъезда из России завершать не спешил.

Попылил аж до 2020 года, успев провести просто невероятный сезон в Швейцарии - в 29 матчах за «Ивердон-Спорт» Джибриль забил 24 гола.

Сейчас Сиссе регулярно появляется в испанской медиалиге, а в скором времени может приехать и в Россию. Одно в Джибриле точно не изменилось - его любовь к ярким образам.