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Джибриль Сиссе даже после окончания карьеры шокирует яркими образами: ждет приглашения из России и играет в испанской медиалиге

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Джибриль Сиссе Джибриль Сиссе
Кубань (до 2020) Кубань (до 2020)
Футбол Футбол

Легендарный француз, игравший за «Кубань».

Экс-нападающий сборной Франции за короткий срок стал легендой «Кубани», но карьеру после отъезда из России завершать не спешил.

Попылил аж до 2020 года, успев провести просто невероятный сезон в Швейцарии - в 29 матчах за «Ивердон-Спорт» Джибриль забил 24 гола.

Сейчас Сиссе регулярно появляется в испанской медиалиге, а в скором времени может приехать и в Россию. Одно в Джибриле точно не изменилось - его любовь к ярким образам.

1 комментарий
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Сиссе до первого жуткого перелома (осень 2004) это игрок, который потенциально мог претендовать на золотой мяч. Техника, пластика, скорость, удар, все при нем.
После него тоже мог выйти на топовый уровень, но весной 2006 был еще один открытый перелом(
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