Во французском «Лилле» играет, возможно, лучший дрибблер ТОП европейских лиг #прямосейчас - он родом из Косово

Слышали об Эдоне Жегрова?

Под руководством португальца Паулу Фонсеки во французском «Лилле» раскрылся неординарный дрибблер - косоварский футболист Эдон Лулзим Жегрова.

Они пришли в команду почти одновременно в 2022 году, в своем первом сезоне Эдон проводил в среднем 47 минут за матч, тем не менее в 22 играх он отметился 3 голам и 4 результативными передачами.

В этом сезоне косовар играет значительно чаще, в 16 матчах у него гол и 4 голевых паса. Но главный скилл Эдона - незаурядный дрибблинг.