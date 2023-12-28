Гаспачо
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Во французском «Лилле» играет, возможно, лучший дрибблер ТОП европейских лиг #прямосейчас - он родом из Косово

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Слышали об Эдоне Жегрова?

Под руководством португальца Паулу Фонсеки во французском «Лилле» раскрылся неординарный дрибблер - косоварский футболист Эдон Лулзим Жегрова.

Они пришли в команду почти одновременно в 2022 году, в своем первом сезоне Эдон проводил в среднем 47 минут за матч, тем не менее в 22 играх он отметился 3 голам и 4 результативными передачами.

В этом сезоне косовар играет значительно чаще, в 16 матчах у него гол и 4 голевых паса. Но главный скилл Эдона - незаурядный дрибблинг.

2 комментария
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Ну, все будет в Челси играть, в Мадриде сидеть
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Он косовар, а не косоварец
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